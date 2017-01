Quand les cônes se veulent iconiques et quand l’eau vient illuminer le squelette archéo-futuriste : c’est l’actualité des montres à la veille de la Wonder Week

WONDER WEEK: Un grand sommet international pour la paix des poignets…

Les Genevois ont l’habitudes grands sommets internationaux : la Wonder Week horlogère qui commence ce week-end en a tous les fastes. Ballets de limousines, tapis rouges, champagne à gogo, déclarations officielles aussi creuses que sonores, négociations dans les coulisses et gros enjeux financiers. De quoi éclipser, mercredi prochain, la première visite officielle du président chinois Xi Jinping à Genève. Il se rendra au palais des Nations, siège européen de l’ONU, mais il se gardera bien de faire les deux kilomètres qui le sépareront du Salon international de la haute horlogerie (trente marques horlogères de premier plan y exposent leurs nouveautés) ou le kilomètre qui lui ferait découvrir la petite vingtaine d’autres manufactures horlogères qui ont planté leur pavillon dans les palaces du bord du lac.

La Wonder Week, faite pour organiser la paix des poignets, c’est à peu près 50 000 « petits cafés » servis, 5 000 bouteilles de champagne débouchées dans la semaine et 500 nouvelles montres dévoilées par 50 marques d’excellente réputation. Nous vous en présentons quelques-unes en avant-première ci-dessous, mais n’espérez pas les trouver en boutique avant de longs mois et, surtout, préparez-vous à des additions très salées : tout en jurant vouloir se remettre à l’écoute de leur public, les marques n’en pratiquement pas moins allègrement l’assommoir financier – ce qui n’exclut pas, nous allons le voir, un certain humour dans l’autodérision…

H. MOSER & CIE: Mieux que le « Swiss Made », la Swiss Mad Watch…

La jeune équipe de la vénérable manufacture H. Moser & Cie a décidé de mettre les pieds dans le plat en ridiculisant le label officiel « Swiss Made », qui est un fantastique vecteur de tricherie pour les marques suisses : une montre peut se révéler fabriqué à 95 % en Asie, mais quelques subtilités administratives en feront une montre « suisse » si 60 % de la valeur – et non de la provenance – de ses composants est d’origine suisse ! Donc, feu sur le « Swiss Made » de papier (voir la vidéo ci-dessous) et vive la montre parodique Swiss Mad Watch, qui sera la montre la plus suisse jamais produite, puisque son boîtier est réalisé dans une résine qui inclut quelques coulées de fromage suisse. Même le bracelet est en cuir de vache suisse, les couleurs du cadran reproduisant le rouge du pavillon national, alors que les index évoquent la croix confédérale apposée sur ce drapeau. Plus rigolo encore : le prix parodique de cette Swiss Mad Watch : 1 0 812 91 francs suisses – la fête nationale suisse commémorant la fondation légendaire de la Confédération le 1er août 1291. Bien vu, bien joué, bien argumenté, mais il existe, parallèlement à cette pièce unique satirique, en forme de manifeste indigné contre la honte du « Swiss Made » administratif, une série de Swiss Mad Watch tout ce qu’il a de plus intéressante et de sérieuse, dans des matériaux traditionnels. Les Suisses ont beau rire d’eux-mêmes, ils ne peuvent pas s’empêcher de faire des belles montres…