Quand le clown revient après vingt-sept ans d’exil et quand le plus beau diamant du monde se prend pour une émeraude : c’est l’actualité des montres en mode automnal

ICE-WATCH : Tintin au poignet…

Il n’y avait « officiellement » plus de montres dédiées à Tintin sur le marché depuis la Swatch « Les aventures de Tintin » lancée voici une quinzaine d’années – nous comptons pour rien les séries pas forcément autorisées créées sous des licences plus ou moins régulières. C’est dire que la « montre Tintin » proposée par la maison belge Ice-Watch, qui fêtait ces jours-ci son dixième anniversaire, était à la fois inattendue et très attendue par les amateurs. Si elle n’a rien de révolutionnaire dans l’évocation du héros de Hergé (un dessin au trait ultra-minimaliste), dans la limitation de ses ambitions (une première série limitée de 500 pièces)et dans la sobriété de sa double taille (masculin : boîtier noir, cadran blanc ; femme : boîtier acier, cadran miroir), cette montre n’en est pas moins déjà d’autant plus recherchée par les « tintinophiles » qu’elle est pour l’instant « hors commerce » et même « hors sol » – impossible de la voir ailleurs qu’au poignet de ceux qui étaient invités à souffler les dix bougies de la marque lors d’un mémorable « dîner surréaliste ».

Exclusivité qui n’est pas une raison pour que les lecteurs d’Atlantic-Tac soient privés d’une information indiscrète sur cette montre…

MB&F : Des pattes, des pattes, oui mais des… Si vous ne deviez posséder dans votre vie qu’une seule horloge de table, ce serait forcément ce céphalopode horloger, croisement génétiquement modifié d’une araignée terrestre, d’un poulpe abyssal et d’une exceptionnelle mécanique suisse. Il s’agit d’une collaboration entre le laboratoire créatif genevois MB&F – une bande fous abonnés aux montres de folie – et la maison L’Épée 1839, premier horloger-pendulier suisse. Si les huit « pattes » articulées de cet Octopod sont faciles à repérer [en fait, anatomiquement, les pieuvres n’ont que deux « pattes » et six « bras »], c’est dans la « bulle » de cet épatant objet du temps que tout se passe : l’« aiguille » des minutes – ou ce qui en tient lieu – emporte tout le mouvement dans sa ronde autour du cadran, dont elle fait le tour toutes les heures, indiquées par une aiguille noire. La mécanique se remonte à la main, une fois tous les huit jours, ce qui est suffisant pour profiter de cette rotation perpétuelle sous la « bulle » transparente qui serait le cerveau d’une « machine » d’un peu moins de trente centimètres de haut. Difficile de faire plus spectaculaire que cette sculpture biomécanique de style très contemporain…