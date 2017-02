Quand les algues attirent les papillons, quand la musique des sphères rythme le temps et quand les diamants fétichisent les fleurs : c’est l’actualité des montres

CHANEL : Des pétales d’or qui cisèlent des heures de diamant…

Pour commencer, une montre somptueuse, exceptionnelle, qui marie le meilleur de trois traditions convergentes : l’élégance de la haute couture à la française, la tradition précieuse de la haute joaillerie et le style de la haute mécanique horlogère – à la française en même temps qu’à la suisse. Personne ne s’étonnera que cette montre Première Camélia Squelette soit signée Chanel – maison idéalement placée au carrefour de ces trois influences. La collection Première de Chanel fête cette année ses trente ans : en 1987, Chanel décidait pour la première fois de se lancer dans l’horlogerie.

Pour cet anniversaire, la Première s’offre un mouvement mécanique encore jamais vu : l’architecture des rouages (en or !) dessine un camélia, fleur fétiche de Chanel, en stylisant les rythmes du temps autour des pétales de cette fleur allégorique. On peut aimer cette Première – qui n’est que la dernière en date – dans une version plus sobrement exécutée, mais c’est en mode joaillier qu’elle est la plus expressive, avec les 89 diamants baguette de son boîtier et de sa lunette sertie, les 246 diamants de son mouvement épuré à l’extrême et les 282 diamants de son bracelet : un vrai conte des Mille et Une heures du temps qui passe (la montre n’indique que les heures et les minutes)…

FLYTE : Un temps personnel sphérique dans le torrent du temps qui passe… C’est l’histoire d’un atelier créatif suédois spécialisé dans les objets de décoration « magnétiques » (par exemple, une lampe très chic dont l’ampoule est en lévitation au-dessus de son socle). L’équipe de Flyte a imaginé une horloge (à poser ou à suspendre) dont le temps serait affiché par une sphère flottant dans l’air autour du cadran, soit pour indiquer l’heure comme toute horloge digne de ce nom, soit pour afficher une sorte de compte à rebours à plus ou moins long terme, avant un rendez-vous, avant un départ en vacances ou avant une naissance. C’est évidemment très spectaculaire (vidéo ci-dessous), mais très contemporain pour cette horloge Story est pilotée par une application qui permet d’illuminer, sur le cadran, un affichage numérique des heures, mais aussi les phases de lune et les cycles du soleil. En souscription sur Kickstarter , ce retour à une conception sphérique du temps – dans la tradition des philosophes de l’Antiquité grecque – permet de se réapproprier ses propres rythmes : mon temps, pour moi seul, dans le flux du temps…

KLYNT : Les nouveaux codes de la carpo-élégance…