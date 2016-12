Quand les alchimistes durcissent l’or et quand les abeilles diamantent le miel : c’est l’actualité des montres (en phase de changement calendaire)

HUBLOT: La magie d’un or qui réenchante la mécanique…

L’or est le métal préféré des joailliers, des horlogers et des orfèvres non parce qu’il est précieux [d’autres métaux le sont davantage], mais surtout parce qu’il est facile à travailler tout en restant inaltérable. C’est parce qu’il est relativement « mou » – disons souple, c’est plus noble – que l’or est aussi un métal facile à rayer. Le laboratoire de l’horloger suisse Hublot a réussi à créer un or inrayable, puisqu’il est composé d’or 18 carats (officiellement poinçonné) et de particules de céramique à peu près aussi dures que le diamant : les alchimistes de Hublot travaillent pour fusionner tout cela à des très hautes pressions et à d’ultra-hautes températures (image ci-dessus).

Il fallait aux Big Bang – modèles fétiches de Hublot – munies d’un tel boîtier une mécanique exceptionnelle : ce sera le mouvement HUB1201, qui possède une réserve de marche de 10 jours (sans remonter la montre) et de nombreuses mini-innovations techniques qui vont enchanter les nostalgiques du Meccano de leur enfance. Il fallait bien un or d’avant-garde – c’est le plus avancé de tous les alliages contemporains – pour habiller le trois-aiguilles entraînées par un mouvement de cette complexité…

DEWITT: Le miel des abeilles du temps qui passe…

Quel meilleur symbole que l’abeille pour une manufacture horlogère axée autour du principe impérial [Jérôme De Witt, le fondateur, est un descendant direct de l’empereur Napoléon] ? La montre Lady Pressy est un hommage à cet emblème napoléonien, par le dessin des sertissages alvéolés qui enchâssent ses diamants autant que par la couleur miel de ses grenats cognac. L’harmonie avec l’or rose du boîtier et du cadran est très délicate. Les artisans horlogers ne sont-ils pas, à leur établi, les abeilles ouvrières du temps qui passe ? Leurs montres ne sont-elles pas le miel de leurs ruches industrieuses,On retrouve l’esprit de la couronne impériale sur les ornements sertis des attaches du bracelet, ainsi que dans le dessin de la couronne de remontage…

ICE-WATCH: La montre pied-de-nez aux bien-pensants de l’horlogerie…

Pourquoi faire compliqué (et coûteux) quand on peut faire simple (et pas coûteux) ? On se sentira toujours à l’aise et bien accessoirisé avec une Ice-Watch au poignet, surtout avec cette nouvelle série des Sixty Nine : boîtier blanc, cadran blanc et bracelet blanc tout doux à effet matelassé pour les filles ; boîtier noir, cadran noir et bracelet noir soyeux à effet texturé pour les garçons. Le tout en trois tailles de boîtier (38 mm, 43 mm et 48 mm) et sept couleurs pour les plus difficiles. Ice-Watch, c’est le pied-de-nez chic et ultra-accessible aux conventions un peu guindés de la montre-bracelet, à porter pour une nuit ou pour la vie.