Baselworld 2017 : sale temps pour les montres...

Atlantico : Sous l’effet d’une « crise horlogère » qui n’a jamais été avouée comme telle, les exportations de montres suisses sont revenues à leur niveau de 2012, mais on parle de signes très nets de reprise…

Grégory Pons : Ça, pour parler, on parle ! Depuis deux ans, les états-majors horlogers n’ont pas cessé de nier une « crise-horlogère-qui-n’existe-pas », mais qui a déjà fait perdre près d’un milliard de profits aux grands groupes de luxe (la moitié de leurs bénéfices en 2016), tout en ramenant les exportations à ce qu’elles étaient au début des années 2010. On a effacé tous les gains de la fabuleuse explosion de la demande chinoise et la décroissance érode sans discontinuer de 10 % à 12 % par an le volume d’affaires de la branche.

Des milliers d’emplois ont été perdus et de nombreuses marques sont au bord de la faillite : près de quatre-vingt exposants horlogers manquent à l’appel du salon Baselworld 2017, qui s’ouvre aujourd’hui. Les exportations ont baissé de 6 % en janvier et de 10 % en février (13 % par rapport à février 2015), mais « tout va très bien, Madame la Marquise » ! Cependant, s’il est vrai qu’il y a des « signes de reprise », notamment en Asie, mais il s’agit essentiellement de transferts partiels vers la Chine intérieure d’achats de montres qui ne sont plus effectués ailleurs dans le monde par les touristes chinois qui tiraient la demande. Une hirondelle pékinoise ne fait pas le printemps… S’il y a ici ou là de menus signes de reprise, ils ne sont pas là où l’imaginent les horlogers suisses, qui refusent de se remettre en question…

Quels sont les principaux facteurs qui plombent l’ambiance à la veille de cette édition de Baselworld ?

Il faut bien distinguer les causes endogènes et les causes exogènes de cette « crise ». Ce n’est pas le génial marketing des marques de montres qui a emballé la demande asiatique (principal moteur du quasi-doublement des ventes suisses en dix ans), mais les miraculeuses facilités de crédit accordées par une banque centrale chinoise qui débordait de liquidités. Les horlogers suisses ont subi cette explosion de la demande sans pouvoir ajuster leur production (aujourd’hui en surcapacité tellement ils ont accéléré brutalement), ni leur communication, aussi vieillie que leurs clients traditionnels. La seule réaction des marques a été d’augmenter les prix jusqu’à les rendre insupportables à présent que la conjoncture s’est retournée. Les nouveaux riches chinois sont capricieux, mais pas idiots au point de supporter plus longtemps l’extorsion de fonds pratiquée par les marques suisses…

Les causes exogènes sont plus faciles à repérer. Nous y rangerons l’instabilité géopolitique internationale : guerres civiles dans l’arc de crise arabo-islamique, terrorisme sur fond de crise économique dans des pays développés trop endettés, désordres monétaires, incertitudes électorales, paupérisation de la classe moyenne, ambiance de dé-globalisation, etc. N’oublions pas les mutations sociétales qui ont reformaté les paradigmes du luxe. Génération de l’être plus que de l’avoir, les post-baby-boomers ne veulent plus porter les mêmes montres que leurs parents : ils ont perdu l’instinct de propriété et le goût de l’ostentation statutaire. Dans la Silicon Valley californienne, il est autrement plus chic de s’acheter un vélo à 50 000 dollars qu’une Rolex à 20 000 dollars. Adulées par cette génération Y, les montres connectées tendent à évincer les montres suisses du poignet : sur ce marché en croissance de 25 % l’année dernière, c’est désormais le Chinois Xiaomi qui est le « premier-horloger-du-monde » (15 millions de smartwatches vendues), devant Apple (11,5 millions) et loin devant Swatch (4 millions de montres classiques) ou Rolex (650 000).