Quand l’humour sarcastique tire des buts et quand les belles Suédoises jouent les pilotes : c’est l’actualité des montres en phase pentecôtiste

ROLEX : Si vous ne devez en porter qu’une, c’est celle-là…

Si vous ne l’avez pas encore fait, courez vite vers votre boutique Rolex habituelle pour réserver la nouvelle Rolex GMT-Master II, qui est vraiment « la » Rolex de l’année – celle qui est sur liste d’attente un peu partout dans le monde. C’est actuellement, plus que la Daytona à lunette céramique, le modèle le plus « chaud » [le plus recherché] de la marque à la couronne ! La montre reprend les codes classiques de la GMT : le disque bleu et rouge [qualifié de « Pepsi Cola » par les amateurs]de la lunette tournante est cette fois usiné en céramique, ce qui lui donne des teintes un peu assourdies.

On y retrouve la quatrième aiguille qui indique le second fuseau horaire. Le mouvement automatique a été optimisé : c’est le calibre 3285 de nouvelle génération, plus fiable que jamais. Le boîtier de 40 mm a été subtilement regalbé pour gagner en élégance. Innovation de l’année : la GMT-Master II est désormais proposée avec un bracelet « Jubilé » à cinq maillons (différent du boîtier Oyster traditionnel à trois maillons). Mieux que Rolex en termes de style, d’image, de statut, de sécurité patrimoniale [c’est une des seules marques dont la valeur semble « garantie » au fil des années] etde fiabilité mécanique, c’est difficile à trouver !Surtout pour 8 500 euros, mais le plus difficile est d’en trouver une (une bonne adresse pour tenter votre chance : Rolex Étoile, 48, rue Pierre-Charron 75008 : + 33 1 47 20 48 48)…

KONSTANTIN CHAYKIN : Footballistiquement vôtre !

Pas plus que les montres ne servent à donner l’heure, le football ne sert à marquer des buts ! C’est un prétexte géopolitique, une idéologie, une langue de communication internationale, une fête, un bal masqué où tous les coups sont permis, surtout les plus insolites. Le plus suractif des jeunes créateurs horlogers russes, Konstantin Chaykin, vient ainsi de tirer parti du prochain Mondial de football, qui se jouera en Russie cet été, pour faire un pied-de-nez aux convenances horlogères et rendre un hommage sarcastique au ballon rond. Les yeux de sa montre Joker-Soccer indique les heures (à gauche) et les minutes (à droite) par leur repère noir, alors que la « langue » footballistique qui se déplace dans la « bouche » de la montre affiche les phases de la Lune tout au long du mois. Même le bracelet est surpiqué dans le style des ballons de football. La montre (42 mm) est en bronze et son cadran guilloché réalisé selon les canons de la tradition suisse (finitions, polissage, etc.). Le mouvement mécanique est lui aussi d’origine suisse. On pouvait s’y attendre : cette montre est proposée en série limitée à… 11 exemplaires, comme toute équipe de football qui se respecte ! On se moque du monde ? Effectivement, mais c’est volontaire, narquois et l’effet est garanti au poignet pour une poignée de milliers d’euros…