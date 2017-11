World of Warcraft : Battle for Azeroth a été annoncé !

C'est à la Blizzcon que la firme Blizzard a finalement dévoilé ce qui sera la septième extension du jeu à succès World of Warcraft : Battle for Azeroth (Bataille pour Azeroth)

Le jeu en ligne massivement multijoueur va donc connaître le plus grand conflit de son histoire. Après avoir vaincu la "légion ardente" les deux factions de Azeroth, la Horde et l'Alliance sont de nouveau en conflit ouvert comme en témoigne la vidéo de présentation. Une sorte de retour aux sources qui aura de quoi ravir les fans de la saga. Les deux factions se battront pour des îles jusque-là inexplorées qui promettent aux joueurs de "nombreux défis en constante évolution". Au programme : deux nouveaux continents, une progression jusqu'au niveau 120, de nouveaux donjons et raids…

Un monde en guerre et un nouvel affrontement dont l'issue est plus que jamais incertaine.

Mais bon, Lok'tar Ogar comme dirait l'autre.