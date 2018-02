À Washington, Marion Maréchal-Le Pen prône "la France first"

Jeudi 22 février, Marion Maréchal-Le Pen a prononcé un discours de 10 minutes à la Conservative Political Action Conference (CPAC), une importante conférence annuelle des conservateurs américains. Le rendez-vous a eu lieu au sein de Gaylord National Resort and Convention Center, un centre de congrès situé à Oxon (Maryland), près de Washington. La nièce de Marine Le Pen s’est exprimée en anglais juste après le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence.

« Tout ce que je veux, c’est la survie de ma nation »

« Ça ne me choque pas quand Donald Trump dit ''America First'' (« L’Amérique d’abord »).

En fait, je suis pour l’Amérique d’abord pour le peuple américain, je suis pour la Grande-Bretagne d’abord pour les citoyens britanniques et je veux ''La France d’abord'' pour le peuple français », a-t-elle d’abord lancé. « Tout ce que je veux, c’est la survie de ma nation », a-t-elle ajouté, défendant la culture judéo-chrétienne. Selon Marion Maréchal-Le Pen, « après 40 ans d’immigration massive, de lobbyisme islamique et de politiquement correct, la France est en train de passer de fille aînée de l’Eglise catholique à petite-nièce de l’islam ».

En outre, l’ancienne élue a dénoncé la GPA, l’adoption pour les couples homosexuels, l’euthanasie et le transhumanisme. In fine, elle a assuré qu’il existait « une jeunesse conservatrice » en France prête à « reconquérir le pays » comme l’électorat de Donald Trump l’a fait aux Etats-Unis. Et de terminer son discours par un « Vive les nations libres, vive les peuples libres, et vive l’amitié franco-américaine ! »