Voici "Requiem", la chanson d'Alma qui représentera la France à l'Eurovision

Âgée de 28 ans, Alma est pianiste et chanteuse de formation. Elle a écrit ses premières chansons entre le Brésil, les Etats-Unis et l'Italie, pendant ses études dans une école de commerce, avant de poser ses valises à Paris.

Retenez bien ce nom (si vous aimez l'Eurovision…) : Alma. C'est en effet cette jeune chanteuse qui a été choisie pour représenter la France lors de la 62e édition de la compétition musicale. Alma a été choisie par le comité artistique de l'Eurovision et France 2, diffuseur français de l'événement. Elle succèdera à Amir qui portait les couleurs tricolores l'an passé avec sa chanson "J'ai cherché", et avait terminé en sixième position.

