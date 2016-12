Voici à quoi ressemble le Réveillon...en Corée du Nord

Positionnée en Asie de l'Est, la Corée du Nord est un des premiers pays à célébrer la nouvelle année (la Nouvelle-Zélande étant en pôle position). Ce que le pays a fait comme il se doit, par des spectacles et des feux d'artifices dans sa capitale de Pyongyang. Le régime a choisi de filmer et de diffuser les célébrations, et de nous offrir ce spectacle étrange de réjouissances dans un pays qui vit dans l'horreur.

Il ne faut en effet pas oublier que, comme totu ce qui sort de la Corée du Nord par voies officielles, il s'agit d'images de propagande destinées à renvoyer une fausse image du régime, qui est un des plus brutaux et sanguinaires sur la planète, et dont la population vit dans la peur et le dénuement matériel.