Voici LW Mononofu, le plus grand robot du monde

Les amateurs de mangas seront aux anges : un ingénieur japonais, fan de robotique et de mechas, a décidé de créer un robot inspiré de la série Mobile Suit Gundam. Loin d'être une simple maquette ou un cosplay, il s'agit désormais du plus grand robot fonctionnel au monde. Il dispose d'un poste de pilotage caché dans son buste, où se trouvent les commandes nécessaires pour manœuvrer les jambes, les bras, les doigts et le canon. Rassurez-vous, celui-ci ne tire que des balles en mousse...

Haut de 8,5 mètres et pesant 5 tonnes, le robot, baptisé LW Mononofu, a nécessité six ans de travail. L'homme, qui travaille dans une entreprise de machines agricoles, a travaillé seul sur son projet fou.