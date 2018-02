The Voice : la prestation du pianiste Raffi Arto ravit les internautes

Malgré la polémique autour de la candidate Mennel, l'émission The Voice a continué comme si de rien n'était, ce samedi. Parmi les candidats auditionnés à l'aveugle, Raffi Arto, 16 ans, a impressionné en interprétant Proud Mary, de Tina Turner. Une prestation en piano-voix qui a fait se retourner Florent Pagny, Pascal Obispo et Mika. Finalement, le jeune talent a choisi Florent Pagny.

"Avant de venir, je m’étais dit que je choisirai celui qui s’est retourné en premier.

Sauf que Florent Pagny et Pascal Obispo se sont retournés en même temps! J’ai donc pris ma décision au feeling et je suis très content", explique cet auteur et compositeur. "J’ai préféré aller avec Florent Pagny, je pense que son style me correspond et je pense qu’il est apte à m’amener le plus loin possible", a-t-il confié a MyTF1.

Le jeune homme n'est pas un inconnu pour les amateurs de télé-crochets. À l’âge de 7 ans, il avait participé à La France a un incroyable talent sur M6. Il s'était incliné en finale.