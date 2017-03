"The Voice" : la prestation d'une candidate laisse le jury sans voix

TF1 proposait ce samedi un nouveau numéro de son émission à succès "The Voice", qui a attiré près de 7,3 millions de curieux. La soirée a été notamment marquée par la prestation d'Audrey, chanteuse de 32 ans, qui a revisité "Just can't get enough" de Depeche mode.

Dès les premières notes, sa voix a épaté les membres du jury. Zazie a été la première à se retourner, rapidement suivie de ses trois compères.

"Vous avez une voix super particulière que vous utilisez d'une manière remarquable", a commenté Florent Pagny. Mike a de son côté assuré qu'elle avait "changé l'atmosphère du studio" et qu'elle fait partie "de la famille des gens pas normaux mais magiques".

La chanteuse a finalement rejoint l'équipe de Zazie.