"The Voice" : Pascal Obispo en larmes face à une candidate reprenant sa chanson "Lucie"

TF1 a lancé ce samedi 27 janvier la saison 7 de son télé-crochet "The Voice", présenté par Nikos Aliagas.

Parmi les candidats de l'audition à l'aveugle, une jeune participante a particulièrement ému Pascal Obispo, qui faisait son arrivée en tant que coach dans l'émission.

Rebecca, 19 ans, a choisi de reprendre le titre "Lucie", chanté par Pascal Obispo en 1996. Elle est en effet une fan absolue du chanteur. "J’ai autant peur de décevoir ma mère que Pascal Obispo", a-t-elle lancé avant de monter sur scène.

Finalement, les quatre juré ont buzzé, Pascal Obispo ne pouvant pas retenir ses larmes.

"Cette chanson, c'est moi. C'est comme si je me donnais un message à moi-même en fait. Je dois dire que Pascal Obispo... Voilà...", a dit la jeune femme.

"Je veux quand même prévenir Rebecca que quand on est un peu trop impressionné. Des fois, ça peut être...plus compliqué. De s'approcher de son idole, on peut être déçu. Non, je plaisante. Tu ne seras pas déçu. Juste, vous chantez super bien, mais j'ai peur que vous fassiez l'erreur que vous allez faire", a lancé Florent Pagny. Mais Rebecca a finalement rejoint l'équipe de Pascal Obispo.