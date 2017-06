The Voice : Lisandro Cuxi remporte la finale

Lisandro Cuxi est devenu "la plus belle voix" 2017 en remportant la finale de The Voice, ce samedi. Le jeune homme de 17 ans, protégé de Matt Pokora, s'est imposé devant Nicola Cavallaro (team Zazie), Lucie (team Florent Pagny) et Vincent Vinel (team Mika).

Avant de remporter le trophée, Lisandro a changé avec Matt Pokora "Cry Me A River" de Justin Timberlake. "On fait ce qu'on aime. On est là sur scène pour s'ambiancer, pour divertir les jeunes. Ce petit est né pour ça, tu l'as fait super bien", a félicité Pokora.