"The Voice Kids" : avec son violoncelle et sa voix d'ange, Leelou a conquis le jury

La saison 4 de The Voice Kids a commencé ce samedi sur TF1 et, déjà, plusieurs jeunes talents ont fait forte impression. Parmi eux, Leelou, 11 ans,qui accompagnée de son violoncelle a reprise If I Ain’t Got You, d’Alicia Keys. Il n'a fallu que quelques secondes pour que les trois membres du jury se retournent. "C’était carrément de la haute voltige, c’était gigantesque", a réagi Patrick Fiori, tandis que M. Pokora louait la "sensibilité" de la candidate. Cette dernière a finalement choisi de rejoindre Jenifer, qui a qualifié sa prestation de "moment suspendu dans le temps".