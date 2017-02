The Voice : le jury s'enflamme pour un pianiste malvoyant

La sixième saison de The Voice a débuté ce samedi sur TF1. Et pour la première émission, les candidats ont déjà étonné le jury ! Vincent Vinel en particulier les a conquis avec une reprise au piano de la chanson "Lose yourself" d'Eminem.

Repéré dans une gare parisienne, le jeune homme a fait sensation lors de son audition à l'aveugle. Très vite, les coachs (sauf Zazie) ont "buzzé" pour le jeune homme, qui a réagi non sans autodérision en lançant à la fin de sa prestation : "Concrètement, je vois que dalle ! Je ne sais pas du tout qui s'est retourné". Car le pianiste a une double particularité : il est malvoyant, mais a l'oreille absolue. ""J'entends un morceau, je le reconnais et je peux le rejouer rapidement... Je suis un peu le super héros de l'oreille", blague-t-il.

"Tu communiques d'une manière différente. On l'a senti avant de te voir... C'est unique..", a commenté Mika, que Vincent Vinel a décidé de rejoindre.