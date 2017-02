The Voice : Emmy Liyana fait l'unanimité avec sa reprise de "The Power of Love"

Samedi soir, l‘épisode 2 de la sixième saison de The Voice a fait un triomphe sur TF1, en réunissant 7,05 millions de télespectateurs, soit 32,8% du public, selon Médiamétrie. Il a fait mieux que le premier épisode, qui avait réuni 6,82 millions de téléspectateurs la semaine dernière.

Parmi les belles suprises de la soirée, la prestation époustanflante d'Emmy Liyana, une jeune femme de 21 ans, qui a séduit les quatre coachs avec sa prestation de "The power of love" de Frankie Goes to Hollywood. Emmy Liyana a choisi de faire équipe avec Zazie.

Dans son portrait, la jeune femme explique qu'elle est présente dans l'émission grâce à Slimane, le gagnant de la saison dernière. Il la repérée dans un piano bar avant de la persuader à participer au programme, explique-t-elle.