The Voice : débat entre Jean-Sébastien Ferjou et Soaziz Quéméner sur l'affaire Mennel

Chaque vendredi, "le Débat de LCI" fait s'affronter Soazig Quéméner, rédactrice en chef polique à Marianne, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico.fr. Cette semaine, l'émission présentée par Arlette Chabot a vu les deux journalistes échanger sur l'affaire Nicolas Hulot, la réforme de l'apprentissage et le départ forcé de Mennel Ibtissem, au cœur d'une polémique pour avoir posté des messages complotistes après les attentats de 2016.

Jean-Sébastien Ferjou a notamment dénoncé la défense de Mennel par Rokhaya Diallo et Nassira El Moaddem (Le Bondy Blog), arguant qu'il ne suffit pas de crier à l'islamophobie pour taire ses théories complotistes et ses liens avec l’islamisme.

Soazig Quémener a de son côté dénoncé l’argument de l’erreur de jeunesse : "Quand elle a posté ces théories complotistes pro-islamistes, elle avait 20 ans, c’était pas une ado (…) The Voice est un des programmes les plus regardés par les enfants et les gagnants deviennent des modèles, c’est bien pour ça qu’elle ne pouvait pas y rester."