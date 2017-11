Vivement Dimanche : des rires et un malaise après une blague sur Brigitte Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grande-Bretagne: May réunit les partis pour endiguer le scandale de harcèlement sexuel

Journée internationale de l’industrialisation de l’Afrique : cap sur le « MADE IN MALI »

Le ministre US de la Défense pour une solution diplomatique suite à l'émiettement de l'EI

En savoir plus

L’humoriste, pris d’un fou rire par sa propre blague et réalisant ce qui s’est passé, lance alors à ses collèges : « Ca ne le fait pas celle-là ».

Dimanche 5 novembre sur le plateau de Vivement Dimanche sur France 2, Arnaud Tsamère a fait un sketch dans lequel il faisait semblant d’avoir Emmanuel Macron au téléphone. Dans cette conversation fictive, le chef de l’Etat lui aurait appris une nouvelle. « Je suppose que la presse est au courant ? », demande l’humoriste. Et d’ajouter : « Je suppose que Brigitte est ébranlée ». Sauf que la phrase provoque des rires, puis un malaise dans l’assemblée. En effet, oralement on peut comprendre que la réplique aurait été entendue par les présents d’une autre manière : « Je suppose que Brigitte était branlée ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres