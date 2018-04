Vive tension entre Emmanuel Macron et Florian Philippot au Parlement européen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Accident sur le vol New York-Dallas: le BEA envoie deux experts

Une ex-pilote de chasse, héroïne du tragique vol New York-Dallas

Le chef de l'Etat a été pris à partie par Florian Philippot, député européen du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. L'ancien conseiller de Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron d'être "venu pour plaire", devant une assemblée "qui joue à être un Parlement puisqu'il n'y a pas de peuple européen unique à représenter." Le président des Patriotes a également invité Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, à la manière du Brexit.

