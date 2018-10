Visiblement agacé par une question, Jean-Luc Mélenchon se moque de l'accent d'une journaliste

Visiblement très agacé par la question d'une journaliste, Jean-Luc Mélenchon, hier dans la salle des Quatre colonnes de l'Assemblée nationale a jugé bon d'esquiver la question en se moquant ouvertement de l'accent du sud celle qui lui posait une question.

Une nouvelle séquence bien peu glorieuse pour le chef de La France insoumise immortalisée par plusieurs chaînes de télévision. Pourtant la question était légitime. Véronique Gaurel, originaire de Toulouse qui travaille depuis 30 ans à Paris a commencé par contextualiser sa question en évoquant les propos du chef de groupe lorsqu'il jugeait normal que la justice enquête au sujet de François Fillon et Marine Le Pen s'interrogeant alors sur le pourquoi de son attitude violente lors des perquisitions.

Mais elle n'aura pas le temps de finir de poser sa question que l'ancien candidat à la présidentielle l'interrompt en moquant son accent " Et alors? Qu'esseuh-que ça veut direuh?" a rétorqué le député élu dans la 4e circonscription de Marseille.

"C'est quoi votre question Madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire" a-t-il asséné avant de continuer " Non Madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dîtes n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en Français? Et à peu près compréhensible? Parce que moi votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas".

Après l'accident, Véronique Gaurel s'est dite "blessée" par cette attitude rapporte le Huffington Post. Quelques heures plus tard, le syndicat national des journalistes de France 2 a condamné dans un communiqué la "violence verbale" et "l'humiliation gratuite" subie par la journaliste.