La vidéo satellite qui montre l'enfer sur le point de s'abattre sur les Antilles

C'est une énorme tempête, classée 5, c'est à dire composée de vents dépassant les 250 km/h et dont l'onde (réhaussement de la mer du fait des vents) monte au dessus de 5,5 mètres. Comme cette tempête sévit en Atlantique, on peut la nommer Ouragan, mot qui vient de l'espagnol et veut dire "tornade".

Irma devrait longer nos îles dans quelques heures avant de remonter le long de l'archipel et d'atteindre le coeur de la mer des Antilles.

Les îles les plus menacés sont Antigua et Barbuda, mais la Guadeloupe devrait rencontrer le cœur de la tempête prochainement.