La vidéo impressionnante du tsunami post-séisme en Indonésie

Un séisme de 7,5 (certains parlent de 7,7) sur l'échelle de Richter a secoué l'archipel des Célèbes (Sulawesi) dans le centre de l'Indonésie ce week-end. Pour rappel, la catastrophe de 2004 avait elle été déclenchée par un tremblement de terre d'une magnitude estimée entre 9,1 et 9,3. Ce nouveau séisme est en revanche plus violent que celui qui avait frappé Lombok et Bali il y a quelques mois. Et les images parlent d'elles-même.

Sur cette vidéo, on voit d'une part une ville (Palu) déjà très fortement abîmée, en témoigne la coupole effondrée de ce qui semble être une mosquée et les nombreuses maisons et cabanes à terre.

Et pour cause, l'épicentre du séisme se trouve à 85 km au nord-ouest de la ville. Soudain la mer se retire à grande vitesse, laissant apparaître une vague monstrueuse qui blanchit l'horizon, avant de venir s'abattre brutalement sur la côte, emportant tout sur son passage.

Les dégâts devraient être très importants. Le gouvernement indonésien a déclaré qu'il avait du mal à faire le point, les liaisons téléphoniques ayant été largement détruites lors de la catastrophe. Aucune estimation n'a encore été faite du nombre de victimes.