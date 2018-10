VIDEO : Atterrissage d'urgence pour la fusée Soyouz

La fusée Soyouz devait transporter vers la Station spatiale internationale (ISS) l'astronaute américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine ce 11 octobre a été contrainte à un atterrissage d'urgence après un problème de défaillance du moteur juste après son décollage explique l'agence de presse Ria Novosti. Après un atterrissage d'urgence au Kazakhstan, la Nasa et l'agence de presse ont annoncé que les deux hommes étaient vivants et n'avaient pas été blessés.

Ils devaient effectuer une mission de six mois sur la Station spatiale internationale mais cette dernière n'aura duré que deux minutes 45 secondes, quand Alexeï Ovtchinine a exprimé d'une voix calme "Problèmes de lanceurs" dans la retransmission live du décollage.

Les commentateurs de la Nasa ont expliqué qu'il "y a eu un problème avec le moteur quelques secondes après la séparation du premier étage de la fusée".