Victoires de la Musique : "On n'est pas des bamboulas", lance un producteur

Les Victoires de la Musique ont pris l'allure de tribune, ce vendredi, en soutien à Théo, victime d'un viol présumé par un policier à Aulnay-sous-Bois.

C'est d'abord l'un des co-réalisateurs du clip de Jain "Makeba" (victoire de l'année), Olivier Bassuet, qui a pris la parole : "Makeba, c'est une artiste qui a lutté contre l'apartheid, donc on lui a rendu hommage.

Et surtout aujourd'hui, ça a une saveur particulière parce qu'on traverse des moments troubles. Et je voulais dire à ma fille qu'on n'est pas des bamboulas et qu'on est tous des Théo, et qu'aujourd'hui je veux croire en la justice", a-t-il déclaré.

Plus tard, la chanteuse Imany a profité de son passage sur scène pour lancer un message de soutien à Théo et Adama Traoré, mort lors d'une interpellation en juillet 2015 : "On se doit de demander des comptes à nos élites, des comptes à la police, de demander la justice pour Théo, pour Adama, la justice pour tous ceux dont on ne parlera pas, pour vous et pour moi".