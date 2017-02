Vents violents : un camion se renverse sur une voiture de police

Les alertes aux vents violents ne sont pas à prendre à la légère, la preuve. Aux Etats-Unis, un camion circulant sur une autoroute du Wyoming a été filmé alors que, balayé par le vent, il s'est renversé de tout son long sur une voiture de police. Le semi-remorque s'est arrêté de justesse à quelques mètres d'une autre voiture, d'où la scène a été filmée.

Par chance, personne ne se trouvait dans le véhicule écrasé et le spectaculaire accident n'a pas fait de blessés. Le chauffeur du poids-lourd, par contre, va devoir expliquer à la justice ce qu'il faisait sur cette route : elle avait été fermée aux véhicules légers et hauts à cause du vent.