"La La Vanves" : le maire de Vanves s’improvise chanteur pour promouvoir sa ville

Pour faire parler de la ville de Vanves, son maire, Bernard Gauducheau (UDI), a décidé d’imiter le célèbre film La La Land. Dans une vidéo dévoilée par Quotidien sur TMC et postée par la mairie de Vanves fin septembre dans le cadre du mois du commerce, on voit l’élu et certains de ses administrés chanter et danser dans les rues vanvéennes sur l'air de Another Day of Sun. C’est avec cette chanson que débute la comédie musicale. Les paroles ont été changées et le maire chante en playback : "Bonjour les Vanvéens.

Avez-vous remarqué ? La ville est sur son 31. Le mois du commerce est sur le point de démarrer. Rejoignez les festivités. Y'en aura plein". "Le soleil brille sur La La Vanves. Le soleil brille sur La La Vanves", chantent le refrain de la chanson les employés de la mairie. Sur Internet, le clip a fait un gros buzz.