"La vallée engloutie" : l'incroyable vidéo de la vidange du Lac de Guerlédan nominée aux Grands prix de la vidéo touristique

En 2015, la vidange du lac de Guerlédan a inspiré Nicolas Charles, réalisateur et chasseur d’images, qui a tourné par drone une vidéo intitulée "La Vallée engloutie". Les images montrent en effet les vestiges engloutis du Canal de Nantes à Brest et les carrières d'ardoise, dans un paysage lunaire. Une image de la vidéo, Sky Trees, a même été sélectionnée par le magazine américain Time parmi ses 26 plus belles photos du monde de 2016.

Déjà multiprimée dans des festivals étrangers, la vidéo a été sélectionnée parmi 141 vidéos touristiques et culturelles pour faire partie des 14 nommées aux grands trophées de la Vidéo Touristique.

Ce concours est organisé à Cannes, en marge de l'évènement VEM2017, salon Incontournable du tourisme numérique pour les professionnels. Les résultats seront proclamés le jeudi 19 janvier.