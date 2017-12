Vague de froid : les images féeriques des chutes du Niagara recouvertes de glace

Si les chutes du Niagara, à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, sont toute l'année un spectacle extraordinaire, c'est d'autant plus le cas en ce moment. Le froid extrême qui balaie l'Amérique du nord a transfiguré les célèbres chutes du Niagara, entourées d'un beau manteau blanc.

Un spectacle qui attire de nombreux visiteurs, qui partagent leurs clichés sur les réseaux sociaux.

Ce froid polaire (jusqu'à -40°C au Canada) n'a pas encore réussi à venir à bout des chutes, qui continuent à couler. L'Express rappelle que selon les archives nationales canadiennes, le 29 mars 1848 lors d'un épisode encore plus glacial, "le grondement habituel des chutes s'est arrêté" et "le flot des chutes avait fait place à un mince filet d'eau".

Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now

(via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) 28 décembre 2017