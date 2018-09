Unique : un film sonore de Georges Clémenceau retrouvé dans des archives

C'est un document exceptionnel et émouvant qui vient d'être retrouvé : une interview de Georges Clémenceau, avec du son. Le document a été retrouvé lors de la préparation d'une exposition sur Georges Clemenceau, organisée par l'Assemblée nationale à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande guerre. Il date des années 1920, alors que le Tigre coule une paisible retraite en Vendée, et date de l'école où le cinéma parlant commence à faire son apparition.

On commence par y voir l'ancien président du Conseil se plaindre du soleil de plomb et de la longueur de l'interview. Dans une seconde séquence, au milieu de rosiers, il s'étonne de la présence d'un objet installé non loin : "ça doit être pour prendre nos paroles, ça."

L'ensemble des documents, archives, affiches ou tableaux sont à découvrir à l'Assemblée nationale, du 15 septembre au 13 octobre.

Exposition gratuite, inscription obligatoire sur le site de l’Assemblée.