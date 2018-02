Uma Thurman publie une vidéo de son terrible accident survenu sur le tournage de Kill Bill

16 ans après son accident de voiture, survenu sur le tournage de Kill Bill, Uma Thurman a dévoilé cette séquence sur son compte Instagram lundi 5 février. Dans la légende, l'actrice a pointé du doigt les responsables de cet incident, ainsi que leurs multiples tentatives pour étouffer l’affaire. "Le camouflage de cette affaire est impardonnable. Pour cela je tiens Lawrence Bender, E. Bennett Walsh, et le très connu Harvey Weinstein pour seuls responsables", écrit celle qui accuse Harvey Weinstein d'agressions sexuelles.

Et d'ajouter : "Ils ont menti, détruit des preuves, et continuent de mentir au sujet du mal qu’ils ont causé et choisi de supprimer".

"Oh mon Dieu, je ne marcherai plus jamais"

Dans une interview accordée au New York Times, le 3 février dernier, l’actrice a expliqué que lors du tournage du film, elle était obligée de conduire une voiture au siège "mal vissé", sur "une route ensablée" et sinueuse. Résultat, elle avait fini par perdre le contrôle du véhicule. "J’ai senti cette douleur fulgurante et j’ai pensé, 'Oh mon Dieu, je ne marcherai plus jamais'", a-t-elle déclaré lors de cet entretien. "Quand je suis revenue de l’hôpital avec une minerve, mes genoux abîmés, cette énorme bosse sur la tête et une commotion, je voulais voir la voiture et j’étais vraiment furieuse".

Uma Thurman a également fustigé le réalisateur Quentin Tarantino pour cette expérience de tournage "déshumanisante". Ce dernier a donc présenté ses excuses. Une fois encore, c’est l’un des plus gros regrets de ma vie", a affirmé le cinéaste sur le site Deadline. Après ces propos, Uma Thurman a été plus mesurée avec Quentin Tarantino. Dans son post Instagram, elle a affirmé qu'il "a fait part de profonds regrets et éprouve toujours des remords au sujet de cet événement désolant". "Il m’a donné la séquence vidéo des années plus tard pour que je puisse l’exposer au grand jour. […] Il l’a aussi fait en sachant très bien que cela pourrait lui causer des ennuis personnels, et je suis fière de lui pour avoir fait le bon choix".