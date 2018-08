Des trompe-la-mort se filment en train de surfer sur les toits des trains new-yorkais

Trois jeunes, équipés d'une caméra embarquée ont décidé d'occuper leurs vacances (scolaires, probablement) en déjouant la sécurité des métros de New York. Il sefilment grimpant, gambadant et vacillant parfois un peu sur ces rames, en dépit de tout bon sens qui voudrait qu'ils ne se mettent pas dans pareille situation.

On est partagé entre l'admiration (il y a assez de malice et d'habileté dans cette vidéo) et la crainte d'avoir trouvé en ces jeunes les prochains titulaires du Darwin Award, prix récompensant la mort la plus idiote (et donc célébrant la sélection naturelle).

Ah, jeunesse immortelle...