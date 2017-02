Tripadvisor publie son palmarès des plus belles plages de France

Le site américain TripAdvisor a publié, mercredi, son classement des plus belles plages du monde. Et si la plus belle plage du monde se trouve au Brésil, les Français sont gâtés. Première plage française à se hisser au classement (à la 18e plage au niveau mondial), la Côte des Basques se trouve à Biarritz. Encadrée par des falaises, elle accueille plusieurs écoles de surf et avait déjà été couronnée dans ce classement. Elle devance la plage de Palombaggia à Porto-Vecchio en Corse. L'île de Beauté place d'ailleurs trois de ses plages dans le top 10.

La plage de sable du Sillon, au pied des remparts de Saint-Malo, complète le podium français.