Très émue, Michelle Obama a fait ses adieux à la Maison blanche

Huit ans après l'arrivée de son mari à la Maison blanche, Michelle Obama a prononcé son dernier discours en tant que First Lady ce vendredi. appelant la jeunesse à ne pas avoir peur de l'avenir.

Ce dernier discours a été une vraie ode à la diversité. "A tous les jeunes qui écoutent : sachez que ce pays vous appartient. A tous. Quelle que soit votre origine et quel que soit votre parcours", a-t-elle affirmé "Si vous ou vos parents êtes immigrants, sachez que vous faites partie d’une tradition dont l’Amérique est fière. Le mélange de nouvelles cultures, talents et idées. Génération après génération, voici ce qui a fait de nous la plus grande des nations. Si votre famille n’a pas beaucoup d’argent, je veux que vous vous rappeliez que dans ce pays, plein de gens, y compris mon mari et moi, sont partis de rien.

Mais avec beaucoup de travail, et une bonne éducation, tout est possible. Même devenir président."

"Etre Première dame fut le plus grand honneur de ma vie, j'espère que vous avez été fiers de moi", a-t-elle conclu, des larmes dans la voix. Elle a indiqué qu'elle entendait poursuivre son travail centré sur l'éducation des filles, aux Etats-Unis mais aussi à travers le monde.