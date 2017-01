Elle présentait la météo sur TF1 depuis… 1988. Ce dimanche 1er janvier 2017, Catherine Laborde a tiré sa révérence télévisuelle, lors du dernier bulletin météo de la chaîne, diffusé à 20h50. Des adieux en direct. "Voilà, je vous ai raconté le temps qu'il fera demain", a déclaré avec émotion la célèbre présentatrice météo à la fin de son bulletin. "Il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps.

Mais avec, aussi, tous ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m’a porté pendant ces 28 années. C’étaient des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m’oublierez, moi non. Je vous aime".

Tout a été fait pour garder ce départ secret, certains étaient pour­tant déjà au courant : la présen­ta­trice avait donné une inter­view à la radio RTL…qui n’a été diffusé qu’après l’annonce de son retrait. Lors de cet entretien, elle explique que son départ a été motivé par l’envie de passer plus de temps avec son entourage. Elle poursuit également une carrière de comédienne et d'écrivain.