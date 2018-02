Trahi par le vent, Donald Trump laisse entrevoir au monde sa plus belle calvitie

La coiffure du président est source de moqueries et de détournements depuis longtemps maintenant. Une vidéo ressortie par une journaliste américaine et diffusée sur les réseaux sociaux relance la machine à blagues en montrant un président américain en train d'embarquer à bord d'Air Force One dont la coupe de cheveux est mise à mal par le vent. Alors qu'il grimpe sur la passerelle d'embarquement, une bourrasque vient écarter sa chevelure pour révéler une très large calvitie qui s'étend de la nuque jusqu'au sommet du crâne.

La séquence était passée inaperçue jusqu'à ce qu'elles soient diffusées par la journaliste Ashley Feinberg sur Twitter. Le tweet a été relayé plus de 5000 fois à l'heure actuelle.

La coupe de cheveux de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir a déjà fait couler beaucoup d'encre. Déjà commentée, analysée et critiquée(on se souvient de cette séquence où le présentateur Jimmy Fallon décoiffait Donald Trump) à cause de ses balayages aux teintes changeantes qui ont tendance à tirer vers l'orange, cette affaire a de quoi relancer les "débats" sur l'étrange chef du président américain.