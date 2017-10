TPMP : malaise après la diffusion d'une caméra cachée de drague entre hommes

Une caméra cachée diffusée jeudi soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, a créé un malaise sur le plateau. On y voit le youtubeur Greg Guillotin sur un escalator de centre commercial. Il piége plusieurs hommes de tous âges en leur caressant la main tandis qu'ils descendent dans le sens opposé, engendrant des réactions parfois amusées, mais souvent violentes.

"C'est dur les réactions des gens... Ça me fait un peu de peine. Je me mets à la place d'un gars qui voudrait draguer, c'est violent les réactions des mecs qui veulent lui casser la gueule juste parce qu'il leur a dit qu'il était mignon", a réagi en plateau Michaël Youn, invité de l'émission. "Y'a un contact physique peut-être aussi, c'est peut-être ça", a répondu Cyril Hanouna. "Il lui touche la main, ça va. Demande à Harvey Weinstein, y'a des femmes qui ont subi bien pire", a rétorqué Michaël Youn.

"Moi aussi j'ai trouvé ça très violent", a abondé Géraldine Maillet. "Ce qui est très étonnant, c'est que les vieilles générations on les voit rire, et puis faire un petit sourire et puis un petit clin d'oeil et puis les jeunes être tout de suite énervés", a aussi observé Valérie Benaïm.

"Ça en dit long sur notre société ! Et comme quoi on en n'a pas fini avec l'homophobie... Enfin, bref, changez de sujet s'il vous plaît", a lancé Michaël Youn.