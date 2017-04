TPMP : Cyril Hanouna appelle Gilbert Collard, qui l'insulte en direct

L'ambiance est tendue entre Gilbert Collard et Cyril Hanouna, en particulier depuis que le député du "Rassemblement Bleu Marine" a traité l’animateur phare de C8 de "génie de la bêtise" sur le plateau de Live Présidentiel sur LCI.

Jeudi soir dans Touche pas à mon poste, l'animateur a donc appelé Gilbert Collard en direct. Ce dernier a d'abord essayé de faire croire qu'il n'était pas le député, faisant réagir Hanouna : "Tu me prends vraiment pour un con ?", a demandé l'animateur.

Réponse : "Oui, bravo ! Enfin un aveu mon cher Cyril".

"Les cons m’écoutent toujours. Je suis très content que tu m’aies traité de con parce que tu es un spécialiste. Il faut prendre un peu moins de... tu vois ce que je veux dire, il ne faut pas trop consommer mon cher Hanouna, car tu vas finir par t'envoler", a poursuivi Gilbert Collard, avant de raccrocher.

Vendredi, toujours dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a critiqué ces propos. "Je connais Cyril depuis près de douze ans. Il ne boit pas et ne fume pas... Il ne supporte pas tout ce qui est drogue, il n'a jamais pris rien de toute sa vie, donc c'est de la diffamation. C'est absolument faux et c'est de l'insulte et à mon avis, Gilbert Collard, si vous nous regardez, je pense que Cyril ne va pas se laisser faire", a-t-il dit. Rendez-vous au prochain round de ce combat de coqs.