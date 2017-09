Le tout nouveau Wes Anderson, Isles of Dogs, a sa bande annonce

C'est une nouvelle épopée héroïque et décalée que présente ce film. Dans un Japon dystopique, corrompu et pollué, le maire de la ville de Megasaki City signe un décret pour envoyer tous les chiens sur une île, celle où les citadins entassent leurs déchets. Un jeune garçon de 12 ans nommé Atari Kobayshi se fait enlever son chien Spots et décide de rejoindre l'île pour aller le récupérer. Une bande de chiens installé sur l'île tente de l'aider alors que les services publics se dressent sur leur chemin… Une sorte de fable très intrigante se dessine mais pour l'instant on peut juste se demander pourquoi Wes Anderson déteste autant les chats !