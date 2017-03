Football : tous les buts du désastre historique du PSG à Barcelone

C'était "inloupable". Après sa fantastique victoire au match aller face au Fc Barcelone, le PSG avait un pied et quatre orteils en quart de finale. Pensez-donc : avec quatre buts d'avance, le club de la capitale devait en prendre cinq sans en marquer un seul pour se faire éliminer. Et il suffisait que les Parisiens en mettent un seul pour se placer quasi définitivement à l'abri. Quasi…

Quand le club catalan est revenu à 3-0, les gouttes de sueur ont bien commencé à se dessiner sur les visages des parisiens. Mais elles ont très vite disparu après le but d'Edinson Cavani. Et à la 88e minute, la messe était dite, il était tout bonnement impossible de marquer trois fois alors qu'il ne restait plus que quelques minutes à jouer. Et pourtant… La catastrophe évoquée du bout des lèvres a bien eu lieu. Un but sublime de Neymar, un penalty bêtement concédé, et un dernier ballon catapulté dans les filets à la toute dernière minute….

Les joueurs du PSG passaient quelques minutes du paradis à l'enfer. Et devront désormais assumer d'être la première équipe à être éliminée après avoir gagné 4-0 à l'aller.