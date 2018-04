Une tornade impressionnante ravage trois villages dans la Marne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Gestion de la pointe d’eau 2017-2018 : Kanadjiguila doté d’infrastructures d’adduction d’eau pour un coût de plus de 43 millions de FCFA

Lidl: situation tendue à Genk, un camionneur et des syndicalistes en viennent aux mains

Grèves à la SNCF et Air France : encore une fin de semaine compliquée

14h32 Pau: plus de 1.200 manifestants contre la réintroduction d'ourses en Béarn AFP

Les fils électriques n'ont pas résisté à la violence du vent et de la tornade. Des arbres ont également été déracinés.

Parmi les principaux dégâts constatés sur place, de nombreuses habitations ont vu leurs toitures arrachées et éventrées.

La tornade en question, extrêmement impressionnante, a été "immortalisée" par le chasseur d'orages Christophe Asselin. Cloyes-sur-Marne est la localité la plus impactée.

Une tornade a provoqué d'importants dégâts dans la Marne dans la soirée de samedi selon des informations de Ouest-France. Ce phénomène météorologique d'une rare violence a touché trois localités de la Marne. Cette tempête a fait trois blessés. Cette mini-tornade a ravagé de nombreuses habitations. Les villages impactés sont Vauclerc, Outrepont et Cloyes-sur-Marne.

