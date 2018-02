Thés verts : l'UFC Que Choisir dénonce la présence de pesticides dans la majorité des thés, même bio

De la plantation à la tasse, la feuille de thé subit de nombreuses étapes, lors desquelles des contaminants peuvent s'infiltrer. Même en quantité inférieure aux valeurs limites fixées par la réglementation, leur présence interroge, dans une boisson réputée pleine de vertus.

Le magazine Que choisir a donc testé 16 thés verts en sachets, vendus en grandes surfaces et en enseignes spécialisées, pour un prix de 20 à plus de 300 euros le kilo. La plupart sont d’origine Chine ou Japon et estampillés bio. Surprise : parmi les 16 références testées, aucune n’est totalement exempte de substances indésirables. Cer­taines sont présentes dans l’environne­ment naturel de la plante, mais d’autres sont issues de l’action de l’homme. Ainsi, seuls trois échantillons sont exempts de pesticides (Mariage Frères, Dammann Frères et Touch Organic).

Huit renferment de deux à huit substances dont certaines présentent un caractère perturbateur endocrinien ou CMR (cancérogène et/ou mutagène et/ou reprotoxique). Enfin, deux échantillons, des marques Tetley et Twinings, comptabilisent plus de dix résidus issus d’insecticides, de répulsifs et d’herbicides, dont du glyphosate, très soluble dans l’eau.