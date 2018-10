Les terribles images des inondations dans l'Aude

Les inondations et les orages violents dans l'Aude ont fait au moins 11 victimes. Le département est toujours placé en vigilance rouge. Selon des précisions de Vigicrues, la crue a atteint un niveau sans précédent dans la région depuis 1891. Les rivières ont provoqué des montées d'eau impressionnantes. Ce violent épisode méditerranéen de type cévenol a fait d'importants dégâts et un bilan humain extrêmement lourd.

Les inondations de ce lundi 15 octobre représentent les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années.

Les écoles, les collèges et les lycées ont été fermés pour la journée de lundi face à l'ampleur de la catastrophe.

La préfecture recommande d'éviter les déplacements.

Les intempéries ont impacté le trafic ferroviaire et de nombreuses routes ont été coupées. Des habitants ont été secourus par hélitreuillage.

Les communes de Pezens, d'Estagnols, d'Istagnac et de Cuxac d'Aude ont été évacuées préventivement ce lundi.

En trois heures, il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluies. Les pompiers sont intervenus plus de 250 fois.

Au total, une quinzaine de communes sont dans "une situation délicate" et six dans "une situation préoccupante" (Conques, Villardonnel, Floure, Trèbes, Villemoustaussou et Villegailhenc), selon la préfecture de Carcassonne.

Avec 7.58 m à 7h05, le niveau de l'#Aude à Trèbes constitue la deuxième crue la plus importante derrière celle d'octobre 1891 et ses 7.95 m. pic.twitter.com/pLiO87hxiJ — Keraunos (@KeraunosObs) 15 octobre 2018

À #Villegailhenc dans l’#Aude l’eau est montée très vite parfois jusqu’au premier étage . 2 personnes ont trouvé la mort dans ce village. Le pont a été emporté par les flots. Du jamais vu selon les habitants. #inondations #europe1 pic.twitter.com/tipuEHt7xe — Benjamin Peter (@BenjaminPeter) 15 octobre 2018