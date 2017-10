Il termine le Rubik's Cube en 4,59 secondes et bat le record du monde

Samedi 28 octobre lors des ChicaGhosts 2017 qui se tenaient à Chicago (Etats-Unis), un jeune Coréen, Seung Beom Cho a battu le record du monde dans une discipline curieuse et difficile : le Rubik's Cube. Il a mis moins de cinq secondes pour résoudre le jeu. Plus précisément 4 secondes et 59 centièmes. Sur les images, on peut voir que le champion de 18 ans est lui-même étonné de son score. Ce dernier est d'ailleurs inférieur à celui de Patrick Ponce. Le 2 septembre dernier, ce jeune Américain de 15 ans a términé le Rubik's Cube en 4,69 secondes.

Selon de nombreux spécialistes, le record de Seung Beom devrait tenir un bon moment.