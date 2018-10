Tempête Adrian : l'heure du bilan pour les habitants en Corse

La tempête Adrian s'éloigne vers le nord. L'alerte rouge vents a été levée sur l'ensemble de l'île.

La Haute-Corse n'était plus en vigilance et la Corse-du-Sud était en vigilance jaune dans la matinée de mardi pour pluies, inondations, vagues submersions et une alerte orange inondation.

Des rafales jusqu'à 188 km/h ont été enregistrées à l'Ile Rousse. C'est à cet endroit qu'un pompier à la retraite de 70 ans a été grièvement blessé lundi soir par un morceau de portail emporté par le vent. Il a été transféré à Calvi pour un traumatisme crânien.

Les vents violents ont engendré de fortes vagues.

De nombreux bateaux ont été détruits dans le golfe d'Ajaccio.

Les rafales ont emporté de nombreuses toitures et ont déraciné des arbres. Le passage de cette dépression a provoqué de nombreuses coupures d'électricité en Corse. Au total, 25.000 foyers étaient toujours privés d'électricité mardi matin.

La Corse du Sud était placée pour la première fois de son histoire en vigilance rouge.

A la différence du très lourd bilan lors des intempéries dans l'Aude, l'alerte rouge a pu être émise en pleine journée. Les citoyens ont pu mieux se préparer à l'arrivée des fortes rafales de vent. Le drame dans l'Aude était intervenu en pleine nuit.