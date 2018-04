Taiwan : l’histoire du village sauvé de l’abandon… grâce à des chats

Le grand remplacement… félin. Houtong (littéralement la grotte du singe) est une ville taiwanaise qui se situe au nord de Taipei. Jusqu’aux années 90, la ville était célèbre pour abriter une importante industrie de mines de charbon de Taiwan. Mais le déclin minier est passé par là et le village a commencé à dépérir, les plus jeunes quittant la ville pour trouver du travail. De 6 000 habitants, Houtong passé à une centaine….

Mais en 2008, une amoureuse des chats a commencé à organiser des équipes de volontaires pour s’occuper des nombreux félins abandonnés par la population et qui trainaient par là. Peu à peu, la population a commencé à s’occuper des animaux. Désormais, à l’entrée du village, on trouve leurs photos, avec leurs noms. Grâce à ces nouveaux habitants, le village revit. Les touristes affluent pour admirer les animaux, qui se promènent en totale liberté dans les ruelles. Des cafés et des magasins ouvrent et font recettes.

En 2016, pas loin d’un million de visiteurs se sont rendus à Houtong.