Le surprenant clip de Céline Dion

Ce 3 mai, Céline Dion a dévoilé sur Instagram son nouveau clip, Ashes. "Tout au long de ma carrière, on m’a offert d’in­croyables chan­sons et j'ai eu la chance de participer à des projets extraordinaires", a-t-elle écrit. Le projet extraordinaire dont parle la diva canadienne est celui du film Dead­pool 2. En effet, le nouveau tube de Céline Dion fait partie de la bande originale du deuxième volet du film produit par Marvel. Ryan Reynolds, qui joue le héros disjoncté du film, a d'ailleurs publié la vidéo de Céline Dion sur Twitter.

On y voit la chanteuse, devant un orchestre, interpréter sa chanson, tandis que Dead­pool enchaîne les pirouettes sur la scène. Un duo imprévisible ! A la fin de la chanson, Ryan Reynolds (sous son costume) lance à Céline Dion: "C’était incroyable ! C’était la plus belle perfor­mance que je n’ai jamais vue de ma vie ! Mais on va devoir la refai­re… parce que c’est trop bon. C’est Dead­pool 2, pas Tita­nic.. Tu es à 11/10, on a besoin que tu descendes à 5". Ce à quoi elle répond : "Écoute, cette chose [sa voix, ndlr] ne peux pas aller en-dessous de 11, alors casse-toi Spider Man !".