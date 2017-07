Les superbes images du vol d'un colibri au ralenti

On peut être le plus petit oiseau au monde et fasciner la communauté scientifique depuis toujours. Le colibri pèse à peine deux grammes mais peut faire du surplace et battre des ailes jusqu’à 100 fois par seconde. Sa vitesse moyenne est de 56 km/h, mais certains mâles peuvent atteindre des pointes… à 97 km/h. Une superbe vidéo du National Geographic dévoile que le colibri bat des ailes du haut vers le bas mais qu’il est aussi capable d’inverser ce mouvement en effectuant une rotation, comme certains insectes.

Une capacité qui lui permet notamment de voler en arrière.