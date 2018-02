Super Bowl 2018 : l'extraordinaire show de Justin Timberlake

Invité pour la troisième fois au Super Bowl, le 4 février, Justin Timberlake a fait le show lors de la mi-temps du match, qui a vu la victoire des Philadelphia Eagles face aux New England Patriots. Son concert de 14 minutes s'est déroulé sur la fameuse pelouse de l'US Bank Stadium de Minneapolis. Plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde entier ont pu suivre ce show. L'artiste a notamment chanté "Filthy", extrait de son nouvel album "Man of the Woods". De son côté, Pink a interprété l'hymne national américain.